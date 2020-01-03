Шведский композитор раскрыл детали создания музыки к игре Death Stranding Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), с которым Людвиг уже работал над Metal Gear Solid V. Весь процесс занял у него четыре года, а для придания оригинальности звучанию он использовал бытовые предметы и препарированное фортепиано.

«В качестве референса Хидео показал мне саундтрек к фильму «Оно», — делится подробностями записи Форсселл. — Он хотел, чтобы музыка получилась мрачной. У меня было свое видение того, как выстроить процесс. Я хотел, чтобы все звучало не музыкально и музыкально одновременно. Кодзима известен скрупулезным отношением к деталям, поэтому я все равно получал от него много указаний. Его не устраивал обыкновенный звон цепей о пол и стены, раскиданный по партитуре. Он хотел получить уникальные звуки, которые были бы при этом знакомы и реальны».

Оригинальный саундтрек Людвига включает семплированные из бытовых предметов звуки, синтезаторы, струнные и человеческий голос. Композитор вместе с соавтором Джоэлом Корелицем (Joel Corelitz) собрал библиотеку семплов из звуков, которые они извлекли из вещей, купленных в обыкновенном супермаркете. По словам композитора, самые удивительные из них были созданы с помощью таких предметов, как валик без кисти или кувалда. Одним из главных инструментов стало пианино. Людвиг и Джоэл опрокинули его на пол, вставили винты и игральные карты между струнами, наклеили скотч на демпферы, положили кирпичи на педаль задержки. Затем они ударяли резиновым молотком, граблями и кувалдой по струнам и краям препарированного инструмента. Задумка авторов состояла в том, чтобы записать акустические звуки, которые были бы потусторонними и могли быть включены в партитуру: удары палочек по обмасленным барабанам, перетаскиваемые по струнам фортепиано грабли и трясущаяся тележка с металлической проводкой. С помощью программного обеспечения композиторы превратили их в невероятно мощное дополнение к и без того богатой гамме инструментов.

Death Stranding Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) стала одной из самых ожидаемых игр последних лет. Ее действие разворачивается в не слишком отдаленном постапокалиптическом будущем, наполненном ужасными существами. Пользователь играет за Сэма Портера Бриджеса в исполнении актера Нормана Ридуса (Norman Reedus), который путешествует по США, чтобы воссоединить города на всей территории страны.

Людвиг Форсселл (Ludvig Forssell) получил широкую известность как композитор Kojima Productions и автор музыки к видеоигре Хидео Кодзимы Death Stranding, за которую он был удостоен премии The Game Awards 2019 в номинации «Лучший саундтрек». Шведский композитор также принимал участие в озвучивании игр Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes и P.T.