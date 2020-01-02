Американский композитор написал музыку к фильму «Два Папы» режиссера Фернанду Мейреллиша о том, как два самых влиятельных лидера католической церкви пытаются укрепить в вере современный мир и самих себя. Одной из центральных композиций стала Pope Francis, записанная на студии Abbey Road с участием Лондонского современного оркестра (London Contemporary Orchestra). Гитарная мелодия, которая сочетается с теплыми оркестровыми аранжировками — лейтмотив для всего саундтрека.

В основе сюжета фильма лежит история двух церковнослужителей с противоположным мировоззрением, которые в конечном итоге решат судьбу католической церкви. Разочарованный руководством церкви кардинал Бергольо (Джонатан Прайс), будущий папа Франциск, просит у папы Бенедикта XVI (Энтони Хопкинс) разрешения уйти в отставку. На фоне церковного скандала и столкновения убеждений они стремятся найти общий язык, чтобы обеспечить светлое будущее для миллиардов последователей по всему миру.

Брайс Десснер (Bryce Dessner) — американский композитор, лауреат премии «Грэмми», основатель и гитарист рок-группы The National, автор музыки к таким фильмам, как «Адская кухня», «Во все тяжкое» и «Выживший». Десснер известен своим сотрудничеством со знаменитым струнным квартетом Kronos, Филипом Глассом (Philip Glass), Стивом Райхом (Steve Reich), Нико Мьюли (Nico Muhly), Джонни Гринвудом (Johnny Greenwood), группой Суфьяна Стивенса (Sufjan Stevens). Недавно Брайс отметился концертом для двух роялей, написанным специально для Кати и Мариэль Лабек (Katia and Marielle Labèque) и впервые исполненным пианистками с Лондонским филармоническим оркестром.