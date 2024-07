Кристофер Нолан пригласил шведского композитора в качестве автора саундтрека к его новому экшен-триллеру «Довод» (Tenet) с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в главных ролях. В каком стиле будет написан саундтрек Йоранссоном, пока остается загадкой. В единственном на сегодняшний день официально опубликованном трейлере звучит напряженная электронная музыка.

Фильм «Довод» выйдет на большие экраны летом 2020 года. По словам оскароносного режиссера, это его самый амбициозный и масштабный проект, который охватывает сразу несколько жанров. Сюжет фильма не раскрывается. Известно лишь, что в центре истории — тайный мир международного шпионажа. А судя по первым трейлерам, Нолан вновь обращается к теме управления временем. Помимо опубликованного в интернете официального трейлера с середины декабря прошлого года перед сеансами девятого эпизода «Звездных войн» в IMAX-кинотеатрах показывают пролог фильма, в котором герой Джона Дэвида Вашингтона участвует в штурме, напоминающем печально известный захват заложников на Дубровке в 2002 году. Съемки этого эпизода проходили в заброшенном здании Горхолла в Таллинне, которое режиссер превратил в украинскую Национальную оперу.

Кристофер Нолан (Christopher Nolan) — американо-британский режиссер, неоднократный лауреат премии «Оскар», режиссер фильмов «Бессонница», «Престиж», трилогии о Тёмном Рыцаре, «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк».

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.