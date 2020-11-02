По словам звукорежиссера и композитора Kojima Productions, работа над новым проектом идет полным ходом. Его название и детали не разглашаются, но Людвиг Форселл официально вернулся к работе впервые после начала пандемии. Новость он сопроводил фотографией с оркестром, который репетирует в японском концертном зале Кавасаки (Hall Kawasaki).

Сперва пользователи предположили, что речь идет о новой игре Kojima Productions, вероятно даже сиквеле ставшего уже культовым стелс-экшн-хоррора, поскольку компания недавно также заявила о наборе персонала для создания новой игры. Но шведский композитор позже пояснил, что работает над сторонним проектом, который не имеет отношения к разработчику Death Stranding. Напомним, последней работой Людвига Форселла стал саундтрек к видеоигре Death Stranding Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), вышедшей в 2019 году и ставшей одной из самых ожидаемых игр последних лет.

Людвиг Форсселл (Ludvig Forssell) получил широкую известность как композитор Kojima Productions и автор музыки к видеоигре Хидео Кодзимы Death Stranding, за которую он был удостоен премии The Game Awards 2019 в номинации «Лучший саундтрек». Шведский композитор также принимал участие в озвучивании игр Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes и P.T.