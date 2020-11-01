Летом канадский композитор после долгого затишья появился на публике в программе фестиваля Festival La Noce, где исполнил свое произведение Dans Ma Main. Мероприятие в целях безопасности проходило в новом экспериментальном формате драйв-ин, когда посетители приезжают на автомобилях и слушают выступление артиста рядом или в салоне через радиоприемник. Видео с фрагментом своего выступления Жан-Мишель Бле недавно опубликовал в интернете.

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.