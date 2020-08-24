Новый альбом Джеффа Кардони под названием Nuovo Futuro вдохновлен классическими антиутопиями, которые вновь стали актуальными в сегодняшнем оруэлловском мире. От романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли в Sleep After Soma до «Неспящего глаза» Дэвида Комптона и «Американской войны» Омара Эль Аккада в Reunification Day, тема тьмы и возрождения постоянно сопровождала композитора в процессе создания альбома. Каждое произведение проходит по тонкой грани между светом и тьмой, воскресением и искуплением, смертью и возрождением.

«Nuovo Futuro, или новое будущее, присутствие которого мы ощущаем в нашем нынешнем мире», — рассказывает Кардони про свой альбом. — «Я попытался превратить тьму в красоту и подарить каждому возможность подумать о более светлом будущем, которое, несомненно, нас ждет впереди. Как говорил великий Стэнли Кубрик: «Какой бы громадной ни была тьма, мы должны источать собственный свет».

Концепция альбома заключается в чистоте звука, получении максимальных эмоций от минимального количества элементов. Созданный под влиянием современных исполнителей, таких как Sigur Ros, Explosions In The Sky, Radiohead, композитора Макса Рихтера, альбом стремится быть современным, но при этом уходит корнями в историю. Инструменты задействованы заведомо простые — электрогитары и луперы Джеффа и модернизированный струнный квинтет, отказавшийся от высоких струнных в пользу более низких, с двумя альтами, двумя виолончелями и контрабасом.

Прежде чем сочинять музыку для кино и телевидения, Джефф Кардони (Jeff Cardoni) гастролировал в качестве лид-гитариста группы Alien Crime Syndicate. Известный своим эклектичным стилем композитор является автором саундтреков ко многим фильмам и сериалам, включая всемирно известные «C.S.I.: Место преступления Майами», «Силиконовая долина» и «Метод Комински». Концертные достижения Кардони включают новое музыкальное сопровождение к немому фильму Бастера Китона 1920 года «Одна неделя» в исполнении Helix Collective, а также выступление на «Супербоуле» вместе с известной рок-группой Pixies.