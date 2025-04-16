Дастин О’Хэллоран написал музыку для режиссёрского дебюта Скарлетт Йохансон

Американский композитор и пианист Дастин О’Хэллоран стал автором саундтрека к фильму «Великая Элеонор» (Eleanor the Great) — режиссёрскому дебюту актрисы Скарлетт Йоханссон. Премьера картины состоится в мае 2025 года в рамках Каннского кинофестиваля.

Проект Eleanor the Great стал важной вехой как для Йоханссон, впервые выступившей в роли режиссёра полнометражного фильма, так и для О’Хэллорана, продолжающего активно развивать своё сотрудничество с киноиндустрией. Композитор охарактеризовал работу над этой картиной как «интимную и вдохновляющую».

Дастин О’Хэллоран давно зарекомендовал себя как один из ведущих композиторов современной классики. Его работы отличает тонкая текстура, глубокое эмоциональное содержание и внимание к минимализму. Ранее он создавал музыку к таким фильмам, как «Лев» (совместно с Хаушкой), «Бессмертная гвардия» и сериалу «Очевидное», за который получил премию «Эмми».

Поклонники композитора и ценители авторского кино смогут открыть для себя ещё одну грань творчества О’Хэллорана — на этот раз в диалоге со свежей режиссёрской интонацией Скарлетт Йоханссон.