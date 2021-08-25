В России пройдут концерты новой серии «”Солисты Неоклассика” — Музыка Людовико Эйнауди». Уникальный состав виртуозных музыкантов, образующих первые голоса CAGMO, вместе со струнным оркестром исполнят лучшие произведения знаменитого итальянского композитора.

Людовико Эйнауди вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Сегодня, когда сам Эйнауди уже долгое время не дает концертов с оркестром, агентство «Неоклассика», впервые познакомившее российских слушателей с творчеством этого прекрасного композитора, дарит уникальную возможность насладиться его лучшими произведениями в исполнении виртуозных музыкантов «Солисты Неоклассика» и струнного оркестра.

Cinema and Game Music Orchestra (CAGMO) — коллектив, в котором каждый музыкант — личность, самостоятельная творческая единица, вместе с другими образующая синергию. Оркестр создан на базе агентства «Неоклассика» с целью обеспечения именитых дирижеров и композиторов высококлассным симфоническим сопровождением. Подробнее об оркестре CAGMO: https://neoclassica.ru/cagmo

Концерты «”Солисты Неоклассика” — Музыка Людовико Эйнауди» состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Новые города будут добавляться. Следите за обновлениями. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi