Саундтрек знаменитого французского композитора прозвучит в экранизации нуара Уильяма Линдсэя Грешама «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley) режиссера Гильермо дель Торо. Это мрачная история о человеческой жестокости и настоящей подноготной общества с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером в главных ролях. По сюжету, главный герой фильма — молодой аферист Стэн Карлайл, который работает карнавальным фокусником, — в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Он пытается обмануть миллионера, чтобы сорвать крупный куш, но потерпев поражение, возвращается к прежней жизни и спивается. Мировая премьера фильма ожидается в начале декабря 2021 года, российская — 27 января 2022 года. Напомним, совсем скоро на большие экраны выйдет романтическая драма «Эйфель» с музыкой композитора, а чуть позже — «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» режиссера Уэса Андерсона.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году Александр Деспла впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 1 октября французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 2 октября, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat