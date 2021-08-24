Тандем Себастьяна Плано и Тома Адамса объединяет привычное для двух композиторов звучание — минимализм, электронную и акустическую музыку. Это уже не первая коллаборация аргентинского виолончелиста с британским пианистом и обладателем уникального фальцета. Их творческая дружба началась несколько лет назад, когда Плано продюсировал альбом Адамса. В этом году два музыканта представляют свой новый совместный проект TÆR — мультиинструментальное звучание, атмосферное, камерное и лирическое. Напомним, в июле этого года Себастьян Плано выпустил свой новый альбом Save Me Not.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений осенью 2021 года. 23 октября он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 24 октября, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano