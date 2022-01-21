Знаменитый итальянский композитор-неоклассик выпустил новый альбом под названием Underwater. Это первая сольная студийная запись Людовико Эйнауди почти за два последних десятилетия. Однако он не является заранее продуманным проектом, а создавался постепенно во время карантина в 2020 году. «Я просто играл каждый день на пианино и экспериментировал с новыми идеями», — говорит автор. Эти идеи, по его словам, рождались спонтанно. За месяцы импровизации Эйнауди заметил, что каждые четыре-пять дней он придумывал мелодию или мотив, которые ему нравились, — основу произведения, которая могла стать его финальной версией. Все это время он думал о том, что во время изоляции человек переживает жизнь в ином измерении. «Когда вы плывете под водой, тишина становится другой, звуки воспринимаются иначе. И все в целом воспринимается в ином состоянии», — утверждает маэстро.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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