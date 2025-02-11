Людовико Эйнауди об отношениях с лейблом, живых выступлениях и популярности в TikTok

В недавнем интервью итальянский композитор Людовико Эйнауди поделился мыслями о значении живых выступлений, сотрудничестве с лейблом Decca и популярности своей музыки на платформе TikTok.

Эйнауди подчеркивает важность концертов в своей карьере. Он отмечает, что в начале своего творческого пути был сосредоточен на композиции, но со временем понял, что взаимодействие с аудиторией на концертах придает его музыке особый смысл:

«Турне и выступления — это нечто прекрасное. Живое исполнение завершает круг моей деятельности», — отмечает Эйнауди.

Уже более двух десятилетий Эйнауди сотрудничает с лейблом Decca. В интервью он рассказывает, что их отношения строятся на диалоге и взаимопонимании. Композитор ценит, что лейбл уважает его художественное видение и не навязывает решения, противоречащие его творческим принципам. Такое сотрудничество позволяет ему сохранять художественную целостность и следовать своему уникальному пути в музыке.

«Это всегда был интересный диалог, обсуждение того, что я хотел делать и чего не хотел», — говорит композитор.

В последние годы музыка Эйнауди, особенно композиция «Experience», приобрела большую популярность на платформе TikTok. Композитор выражает радость от того, что его произведения становятся «вирусными» и находят отклик у широкой аудитории.

«Это прекрасно — видеть, как музыка распространяется и затрагивает жизни стольких людей, создавая неожиданные моменты», — говорит Эйнауди.

В то же время композитор отмечает, что ему важно, чтобы его произведения использовались в контексте, который соответствует его эстетическим взглядам.

«Я открыт ко всему, если это не связано с чем-то, что мне не нравится. Но с моей музыкой, кажется, всегда сохраняется эмоциональная связь, которую я могу понять», — добавляет он.

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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts