Вышел новый альбом Людовико Эйнауди The Summer Portraits: Интервью с The Talks

Сегодня, 31 января 2025 года, состоялся релиз нового альбома Людовико Эйнауди The Summer Portraits. В преддверии этого события журнал The talks взяли у композитора интервью.

— Мистер Эйнауди, правда ли, что каждый вечер в воскресенье вы садитесь за рояль и записываете что-то?

На самом деле, я делаю это почти каждый день! Даже если всего на пару минут. Это похоже на заметки в дневнике: я просто включаю диктофон или даже записываю на телефон — как памятку. Я фиксирую идею, которая приходит в голову, и не задумываюсь о том, хорошая она или плохая. Я просто делаю это.

— Похоже на музыкальный дневник.

В любом творчестве всегда присутствует элемент автобиографии, но я не уверен, что самые яркие моменты моей музыки обязательно связаны с эмоциональными пиками в моей жизни. Иногда музыка — это скорее способ убежать: когда вокруг хаос, ты погружаешься в работу, и она настолько захватывает, что твои проблемы вдруг перестают иметь значение, становятся второстепенными. Огонь творчества приносит радость, и все остальное отступает. Мне это нравится.

— Что вы делаете с этими записями? Все ли они в итоге превращаются в композиции, которые вы выпускаете?

У меня также есть блокнот, в котором я записываю идеи, используя цветовую систему — что-то вроде карты, помогающей собрать композиции воедино на основе этих еженедельных записей. Но иногда случаются магические моменты, когда музыка рождается сразу в окончательной форме! Например, заглавный трек моего альбома Underwater появился именно так — я не изменил в нем ни ноты. Я пытался что-то добавить, но понял, что это только портит композицию, и оставил ее как есть. Этот процесс похож на создание музыкального мира, наполненного мыслями и идеями, которые рождаются каждый день. А потом, когда они тебе нужны, ты просто обращаешься к ним. Это ценно, потому что эти идеи возникают спонтанно, без заранее заданной цели. Мне нравится, когда искусство рождается без намерения.

— Вам легко достичь такого состояния потока?

Должен признаться, что большую часть своей жизни я старался научиться работать организованно и целенаправленно. Но чем больше я учился, тем больше понимал, что лучшие работы получаются тогда, когда я не слишком стараюсь их структурировать. Важно экспериментировать вокруг идеи… Думаю, со временем приходит некая зрелость, которая позволяет тебе «плыть» свободнее. И когда ты достигаешь этого состояния, играя со своим подсознанием, это невероятное ощущение.

— Но учитывая, сколько музыки вы написали для кино и телевидения, наверняка бывают моменты, когда приходится работать с четкой целью?

Конечно! Это не значит, что иногда не нужно двигаться к конкретному результату. Сейчас я работаю над саундтреком к французскому фильму, и в этом случае я не опирался на свои еженедельные идеи — я начал с четко обозначенной цели. И мне это нравится! Думаю, я умею работать в обоих режимах. Когда создаешь музыку для кино, она должна соответствовать определенным эмоциональным моментам, подчеркивать важные сцены… Я стараюсь следовать истории, но при этом оставаться открытым для вдохновения. Даже если работа требует четкой структуры, для меня важно, чтобы процесс оставался творческим и приносил удовлетворение.

— Каково вам переслушивать свою музыку? Вы можете вспомнить момент создания, эмоции, которые испытывали тогда?

Каждый раз, когда слышишь свою музыку, вспоминаешь радость, с которой она создавалась. Даже если не помнишь сам процесс, внутри вдруг вспыхивает ощущение счастья. Это похоже на состояние влюбленности — внутренний свет. Это чувство остается в музыке, и когда ты возвращаешься к ней, оно снова оживает. Но есть и другая сторона: когда работа закончена, появляется мысль: «А вдруг я больше никогда не смогу написать что-то подобное?» Возникает легкая печаль или даже злость, потому что самое прекрасное уже позади, и снова приходится начинать путь с самого подножия горы.

— Легко ли снова найти в себе энергию для этого подъема?

Иногда приходится оставаться на этом «дне». Иногда это больно. В молодости у меня не было уверенности в себе как у композитора. Мой отец был важной фигурой в культурной среде Италии, он был издателем, но настолько погруженным в работу, что не уделял времени тому, чтобы поддерживать меня. С матерью мы музицировали вместе, но самый важный человек в моем музыкальном становлении — мой учитель Лучано Берио. Он был авангардным композитором, и наши диалоги о музыке оказали на меня огромное влияние. Он вселил в меня уверенность, дал мне веру и смелость двигаться вперед. Так что, к счастью, мне всегда удавалось снова находить ту энергию, которая бывает на вершине. (Смеется) Я часто использую образы, чтобы описать свою музыку и свое состояние, и вот опять — теперь это горы!

— А когда вы сочиняете музыку, у вас в голове возникают такие образы?

Нет, в момент создания у меня нет плана. Но позже, анализируя свою работу, я иногда нахожу цвет, фотографию или образ, которые передают смысл музыки. Например, в делюкс-версии Underwater я включил фотографии в буклет альбома… Одна из них — лебедь, смотрящий вглубь воды. И мне кажется, это очень похоже на мое внутреннее состояние в момент создания альбома. Я был полностью в процессе, оторван от реальности. Я не думал о том, что пишу музыку или создаю искусство. Это и было то самое состояние потока: словно ритуал, загадочный момент абсолютной связи с самим собой.

В работе над новым альбомом приняли участие музыканты из Королевского филармонического оркестра и соратники композитора - Федерико Мекоцци (скрипка, альт), Реди Хаса (виолончель) и Франческо Аркури (мультиинструменталист).