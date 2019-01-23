Французский композитор может получить награду за музыку к анимационному фильму «Остров собак» Уэса Андерсона. Фильм рассказывает историю 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, который разыскивает своего пса на мусорном острове, куда выслали всех собак из города. Это далеко не первое сотрудничество маэстро с выдающимся американским кинорежиссером. Он написал музыку к таким работам Андерсона, как «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс» и «Отель “Гранд Будапешт”».

В прошлом году Александр Деспла уже увез в Париж золотую статуэтку за лучшую музыку к фильму Гильермо Дель Торо «Форма воды». Кроме того, в разные годы композитор был удостоен номинаций за саундтреки к таким картинам, как «Королева», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Бесподобный мистер Фокс», «Король говорит!», «Операция „Арго“» и «Филомена».

91-я церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» пройдет в Dolby Theater в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года. Помимо Александра Десплы за номинацию «Лучшая оригинальная музыка к фильму» также поборются Теренс Бланшар («Черный клановец»), Людвиг Йоранссон («Черная пантера»), Николас Брителл («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Марк Шейман и Скотт Виттман («Мэри Поппинс возвращается»).