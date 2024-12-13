Лука Д'Альберто поделился новым синглом «Malinconica (Rework)»

Итальянский композитор, музыкант и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил обновленную версию своего сингла «Malinconica».
Новую версию отличает более широкое звучание, добавление инструментов и электронных барабанных семплов. Это придает композиции динамику и объем. Более насыщенные струнные создают дополнительную драматичность.
Если оригинальная версия «Malinconica» — это спокойная минималистичная фортепианная композиция, то ее новая версия выводит привычную мелодию на другой, более космический уровень.