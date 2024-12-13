Лука Д'Альберто поделился новым синглом «Malinconica (Rework)»

Всего два номерных альбома и большой мировой успех. Молодой итальянский композитор Лука Д’Альберто с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения Луки звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Луки Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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