Лука Д'Альберто поделился новым синглом «Malinconica (Rework)»

13.12.24

Итальянский композитор, музыкант и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил обновленную версию своего сингла «Malinconica».

Новую версию отличает более широкое звучание, добавление инструментов и электронных барабанных семплов. Это придает композиции динамику и объем. Более насыщенные струнные создают дополнительную драматичность.

Если оригинальная версия «Malinconica» — это спокойная минималистичная фортепианная композиция, то ее новая версия выводит привычную мелодию на другой, более космический уровень.

Всего два номерных альбома и большой мировой успех. Молодой итальянский композитор Лука Д’Альберто с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения Луки звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Луки Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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