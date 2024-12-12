Людовико Эйнауди рассказал в какой момент времени он хотел бы вернуться: Отрывок интервью

В недавнем интервью итальянский композитор Людовико Эйнауди поделился своими воспоминаниями о времени, к которому он хотел бы вернуться. Эти откровения проливают свет на вдохновение, лежащее в основе его нового альбома The Summer Portraits.

Эйнауди рассказал, что хотел бы вернуться в своё детство, в лето, проведённое с семьёй и друзьями на побережье Италии, в рыбацкой деревне Бокка-ди-Магра. Это место, полное свободы, детского восторга и близости к природе, стало важной частью его внутреннего мира. «Я проводил время босиком, катался на велосипеде или плавал на лодке с друзьями», — вспоминает композитор.

Особенно важным для него оказалось место под названием Пунта Бьянка — белый утёс у моря. «Я бы хотел провести один день в Пунта Бьянка», — отметил Эйнауди. Именно этот утёс вдохновил его на создание одноимённой композиции, которая уже получила восторженные отзывы слушателей благодаря своей чувственной мелодии.

Альбом The Summer Portraits, включающий «Punta Bianca», воплощает личные воспоминания композитора и образы, связанные с природой и свободой.

Музыка Эйнауди остаётся популярной благодаря своей способности трогать сердца слушателей, соединяя их с естественной красотой и простотой жизни. Композитор приглашает всех вернуться к своим корням и вспомнить, как звучат лучшие моменты в их жизни. Релиз альбома The Summer Portraits запланирован на 31 января 2025 года.