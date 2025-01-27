Лука Д'Альберто поделился новым синглом Adore Rework

Итальянский композитор Лука Д'Альберто представил новую интерпретацию своего произведения — «Adore Rework». Композиция сочетает вокал приглашенного репера VRITRA, струнные инструменты и электронную аранжировку.

Новая версия «Adore» исследует темы любви и стойкости. Композиция сопровождается клипом, который переносит зрителя в символический дом-музей. В видео показаны три комнаты, каждая из которых отражает эмоции.

Комната рабов представляет собой аллегорию напряжённой борьбы, сатир — символ усталости и покоя, а Венера и Ники – воплощение изящества и преодоления. Сквозь потолок помещений проникает свет, освещая несовершенства скульптур.