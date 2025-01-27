Лука Д'Альберто поделился новым синглом Adore Rework

27.01.25
Лука Д'Альберто поделился новым синглом Adore Rework

Итальянский композитор Лука Д'Альберто представил новую интерпретацию своего произведения — «Adore Rework». Композиция сочетает вокал приглашенного репера VRITRA, струнные инструменты и электронную аранжировку.

Новая версия «Adore» исследует темы любви и стойкости. Композиция сопровождается клипом, который переносит зрителя в символический дом-музей. В видео показаны три комнаты, каждая из которых отражает эмоции.

Комната рабов представляет собой аллегорию напряжённой борьбы, сатир — символ усталости и покоя, а Венера и Ники – воплощение изящества и преодоления. Сквозь потолок помещений проникает свет, освещая несовершенства скульптур.

Молодой итальянский композитор Лука Д’Альберто с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения Луки звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Луки Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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