В рамках выступления на фестивале moers для проекта ARTE Concert канадский композитор исполнил свои избранные произведения и прочитал стихотворение про летающего человека, которого никто не способен разглядеть в небе. Также Любомир продемонстрировал азы своей фирменной техники «непрерывной музыки», а во время концерта на хромакей позади пианиста проецировали видео с пасущейся отарой овец, которая, по задумке продюсеров шоу, символизировала постоянное движение и бесконечный поток. Недвижимые тела в костюмах на сцене перед роялем так и остались недвижимыми на протяжении всего выступления. Напомним, свой последний альбом под названием Fallen Trees Мельник выпустил в 2018 году.

Любомир Мельник (Lubomyr Melnyk) признан одним из самых быстрых пианистов в мировой музыке, способным сыграть каждой рукой 19,5 нот в секунду и со скоростью 13-14 нот музицировать целый час напролет. Но рекорды – не самоцель для исполнителя. Они лишь следствие его уникального стиля игры, который сам Мельник называет «непрерывной музыкой». Он утверждает, что это «голос фортепиано». По мнению композитора, его особая манера игры раскрывает красоту инструмента, в то время, как другие композиторы думают исключительно о красоте композиции. Подробнее с творчеством Любомира Мельника можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.