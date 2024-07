Мировая премьера 33-минутной заглавной пьесы, балетной партитуры, занимает центральное место в новом альбоме Exiles британского неоклассика, который также включает переосмысленные произведения, написанные Рихтером для вдохновленного Вирджинией Вульф балета, показа мод Fendi, голливудских блокбастеров, документальных фильмов, получивших «Золотой глобус», и трека из одного из любимых альбомов Дэвида Боуи. Альбом был записан в Таллинне в 2019 году Балтийским филармоническим оркестром под управлением Кристьяна Ярви, который гордится тем, что способствует трансграничному единству и художественным новаторским решениям. Exiles выйдет 6 августа.

Макс Рихтер был глубоко тронут трагедией миграционного кризиса и выразил свое сострадание в Exiles, балетной партитуре для Нидерландского театра танца (Nederlands Dans Theater), идея которой родилась из разговора с постоянными хореографами труппы Солом Леоном и Полом Лайтфутом. «Сочинение — это способ говорить о вещах, которые меня волнуют, поэтому когда Пол и Сол попросили меня написать новый балет, я сразу же начал думать о предмете; о чем именно должна говорить новая работа, созданная в Европе в 2017 году, — вспоминает композитор. — Размышляя о современном обществе, я выбрал универсальную тему путешествий… Многим из нас посчастливилось повлиять на то, куда мы движемся, но все большее число людей довольствуется крайне малым выбором: физическое путешествие — это необходимость, чтобы путешествие вперед во времени продолжалось в принципе».

В Exiles также представлены новые оркестровые версии самых известных ранних работ Рихтера. Три из них автор описывает как «активистскую музыку». On the Nature of Daylight, возможно, самая известная его композиция, была издана в составе второго студийного альбома The Blue Notebooks в 2003 году как эмоциональный отклик на начало войны в Ираке. The Haunted Ocean из саундтрека к фильму «Вальс с Баширом» повествует о травматических воспоминаниях писателя и режиссера Ари Фольмана о военной службе во время Ливанской войны 1982 года. Infra 5 — это медитация, подобная мантре, о террористических взрывах в Лондоне в июле 2005 года. Кроме того, Exiles открывает ранее никогда не издававшееся ритмически сложное произведение Flowers of Herself из балета Woolf Works Уэйна МакГрегора. Напомним, летом прошлого и весной нынешнего года Макс Рихтер выпустил соответственно первую и вторую части своего масштабного проекта Voices, вдохновленного Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.