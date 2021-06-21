Композитор Крис Кларк, больше известный под псевдонимом Clark, выступил автором музыки к новому мини-сериалу «История Лизи» (Lisey’s Story) режиссера Пабло Ларраина по одноименному роману Стивена Кинга. Психологический триллер с Джулианной Мур и Клайвом Оуэном в главных ролях рассказывает о вдове писателя, которую терроризирует поклонник ее мужа. Это третья сериальная экранизация знаменитого писателя, которой занимаются Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot Productions.

По словам Кларка, при создании саундтреков он всегда применяет свой многолетний опыт звукового дизайна, но в этот раз режиссер Пабло Ларраин, с которым композитор уже работал над хоррором «Дэниел ненастоящий», хотел выйти за привычные рамки процесса и создать эмоциональные темы, тесно связанные с героями.

«Мы с режиссером Пабло Ларраином долго обсуждали, как вода влияет на моменты перехода в царство подземного мира Бу’я Мун, — рассказывает Clark о создании заглавной композиции саундтрека Boo’ya Moon. — Из-за ощущения постоянного присутствия мне нужно было создать мгновенно узнаваемое музыкальное произведение, которое мы могли бы адаптировать с вариациями к каждой конкретной сцене. Я хотел, чтобы его звучание было мерцающим, ускользающим, с оттенком угрозы. Оно питает вас, оно красиво и искрится, но в то же время может быть токсичным и утянуть на дно». Напомним, ранее в этом году Крис Кларк выпустил сольный альбом Playground in a Lake, записанный с Будапештским художественным оркестром (Budapest Art Orchestra) и струнным ансамблем Scoring Berlin.

Крис Кларк (Chris Clark), больше известный под более емким псевдонимом Clark, — английский электронный продюсер и кинокомпозитор, резидент культового лейбла Warp, автор саундтреков к телесериалам «Последние пантеры», «Реллик», «Кири» и психологическому хоррору «Дэниел ненастоящий». Его тесное сотрудничество с хореографом Мелани Лейн вылилось в более чем десять партитур к современным танцевальным постановкам, включая Tilted Fawn, премьера которой состоялась на сцене Сиднейской оперы, и Personal Effigies, получившую хореографическую премию Kier в 2018 году.