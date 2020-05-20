Новый альбом Day концептуально дополняет прошлогодний полноформатный релиз Night и является третьим по счету в дискографии немецкого пианиста. 20 умиротворенных фортепианных произведений объединены общей идеей укрыться от городской суеты и проблем сегодняшнего дня. Кроме того, параллельно с выходом альбома Laurence Ipsum стал гостевым куратором плейлиста Piano Chill (Фортепианный чилаут) на стриминговом сервисе Apple Music.

Успешно совмещая деятельность композитора на немецком телевидении и свободное творчество, Laurence Ipsum хорошо разбирается в искусстве создания волшебной атмосферы с гипнотическими фортепианными текстурами. Он получил мировую известность в 2019 году благодаря пьесе The Friendly Dark, его альбомы Dawn и Night стали эталоном спокойного, расслабляющего фортепианного эмбиента, которому музыкант остался верен и в новом Day.