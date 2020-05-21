Польская пианистка опубликовала видео на заглавную композицию ее нового альбома Home, который запланирован к выходу 29 мая. По словам Ханны, эта пьеса о поиске безопасного места внутри себя, о силе воображения и о жизни как пути; о силе наших мыслей, которая может разрушить символические «стены», такие как повседневные заботы, препятствия или страх. Это гимн свободе и вере в новые начинания, о надежде и поиске света даже в самые мрачные моменты.

Наброски композиции были созданы еще в 2017-м, а спустя год был написан текст. С тех пор Hania Rani исполняла Home на своих концертах, сделав ее одним из основных номеров программы. Произведение развивалось и зрело на протяжении нескольких лет в различных версиях. На грядущем альбоме оно отличается более богатой аранжировкой — помимо голоса и фортепиано присутствуют контрабас, синтезаторы и перкуссия.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.