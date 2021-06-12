Итальянская скрипачка выпустила новый альбом We, который является музыкальным путешествием в поисках гуманизма и глубоким наблюдением за нашим обществом и человеческим бытием. Одиннадцать произведений созданы Лаурой Масотто в Вероне, где она проживает, сельской местности Болоньи, Барселоне и доме у подножия Монблана. Арфа и скрипки в альбоме сливаются с электронными звуками, перенося слушателя в оазис шаманской духовности — гонг, тибетские колокольчики и чаши поддерживают эту особую атмосферу. В записи альбома в качестве гостевых артистов также приняли участие греческий пианист Hior Chronik, британский кинокомпозитор Роджер Гула (Roger Goula) и экспериментальный электронщик и художник ATŌMI.

Лаура описывает свою новую работу как медитацию и поиск эмоций в год, который заставил всех нас заглянуть внутрь себя, а также как метафору экзистенциального дуализма: жизнь и смерть, вода и огонь, любовь и боль, настоящее и прошлое, противоречивое ощущение человеческой природы и ее тайны. В частности, пьесу Refugees скрипачка записала при поддержке неправительственной гуманитарной организации Open Arms, которая помогает тем, кто пытается добраться до Европы по морю, спасаясь от вооруженных конфликтов, преследований или бедности. Ithaki языком нот описывает опыт, которого нам не хватает, и желание, которое превращается в ностальгический сон. А на создание Blue Marble Масотто вдохновила фотография Земли, сделанная в 1972 году экипажем миссии «Аполлон-17». Напомним, предыдущий полноформатный альбом итальянской скрипачки, получивший название Fireflies, увидел свет два года назад.

Лаура Масотто (Laura Masotto) — итальянская скрипачка, которая своей основной композиторской техникой выбрала наложение звуков на основную партию инструмента с помощью лупера. На ее счету дебютный альбом Fireflies и коллаборация с американским пианистом Филипом Андерсоном. Благодаря классическому образованию, она гастролировала в составе дуэта скрипки и фортепиано, струнного квартета, камерных и симфонических оркестров по всей Европе и работала с такими уважаемыми артистами, как Сергей Крылов, Альдо Чеккато и Лиза Джеррард. В 2018 году она написала оригинальный саундтрек к видеоинсталляции Duae Collective под названием «Образец для отношений», которая является частью проекта Besos и выставлялась ​​в Центре современного искусства Fabra i Coats в Барселоне. Помимо прочего, Лаура является основательницей экспериментального джазового трио Le Maschere di Clara.