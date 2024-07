Вышел первый за десять лет сольный альбом Дастина О’Хэллорана из дуэта A Winged Victory for the Sullen под названием Silfur. Он представляет собой вдумчивый самоанализ и мост, связывающий репертуар артиста между прошлым и настоящим. В альбом вошли новые аранжировки избранных произведений из сольных альбомов О’Хэллорана и два совершенно новых — Opus 56 для соло фортепиано и Constellation No. 2 для фортепиано, синтезаторов и виолончели, партию которой записала известная исландская исполнительница Гида Валтисдоттир (Gyða Valtýsdóttir).

Дастин О’Халлоран работал над альбомом во время пандемии в Исландии, где музыкант обычно проводит некоторое время в году. Не имея возможности вернуться в свой второй дом в Лос-Анджелесе, он черпал вдохновение в изоляции и уникальной атмосфере Исландии, переслушивая работы из четырех своих сольных альбомов и переосмысливая их через призму своего исландского опыта. На первой сессии записи этого альбома композитору подарили silfurberg (в пер. с исландского «серебряный камень»), кристалл исландского происхождения, который вдохновил Дастина на название альбома.

«Когда свет проникает в кристалл, то отражается в двух направлениях. Мне казалось, что именно этим я и занимался при создании этого альбома. Я чувствую, что место, в котором ты находишься, всегда вызывает резонанс — это ощущение каким-то образом передается через музыку. Silfur — это исследование музыки моего прошлого и ее отражение в настоящем. Воспоминания и новые переживания моментов, мест и периодов из моей жизни, которые сохранились в памяти. Иногда мы можем понять себя, только оглянувшись назад и осознав, кто мы есть и кем мы были всегда», — загадочно объясняет суть нового альбома композитор. Напомним, предыдущий сольный альбом под названием Lumiere Дастин О’Хэллоран выпустил десять лет назад, а в начале 2021-го вышел новый альбом Invisible Cities его совместного с Адамом Уилци дуэта A Winged Victory for the Sullen.

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.