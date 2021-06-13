Проект KEXP опубликовал запись камерного выступления исландской пианистки, на котором она играет на пианино в сопровождении струнного квартета. В программу концерта вошли произведения Dagdraumur, Wandering I, Fyrir Mikael, Midnight Moon, Brotin и The Northern Sky из свежего альбома Эйдис. Во время исполнения пьесы Midnight Moon к музыкантам присоединяется певица GDRN, которая в том числе принимала участие в записи последнего альбома some kind of peace композитора Оулавюра Арналдса. А одним из скрипачей является небезызвестный исландский дирижер, продюсер и композитор Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason), новый альбом Eilífur которого увидит свет уже в ближайшую пятницу. Напомним, недавно Эйдис Эвенсен выпустила студийный альбом Bylur с завораживающими фортепианными мелодиями и нежными струнными, вдохновленными силами природы.

Эйдис Эвенсен (Eydís Evensen) — исландская пианистка, композитор и модель, выпускница знаменитого Колледжа Хамрахлид в Рейкьявике и участница хора, в котором пели Бьорк и некоторые музыканты группы Sigur Rós. Музыке девушка начала обучаться уже в пять лет, а свои первые произведения написала в семь. В творчестве она вдохновляется природой родной страны, судьбами людей, впечатлениями от многочисленных поездок по миру и музыкой, в которой за нотами можно почувствовать эмоцию. Ее произведения — это завораживающий поток волнующих фортепианных мелодий, духовых и нежных струнных с едва заметным шлейфом электроники.