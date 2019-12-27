По окончанию своего большого тура польский композитор и пианист Ханна Ранижевска выложила клип на композицию Luka из ее последнего альбома Esja. Стильное черно-белое видео стало третьим в цикле живых студийных сессий Hania Rani. Предыдущие, Glass и Hawaii Oslo, вышли в феврале и марте соответственно. Съемки Luka проходили в S2 Studio Польского радио в Варшаве. За режиссерскую работу отвечали Матеуш Мищинский (Mateusz Miszczyński) и Якуб Стошек (Jakub Stoszek).

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.