Американский пианист выступит с программой лучших произведений в здании Palazzina Liberty в парке Витторио Форментано. Концерт состоится состоится 18 мая в рамках ночной программы фестиваля. Кроме Чэда Лоусона в ней примут участие Билл Лоуранс (Bill Laurance), Hania Rani и Lambert. Открывать фестиваль в этом году поручено исландскому композитору Оулавюру Арналдсу (Olafur Arnalds).

Фестиваль Piano City Milano — ежегодное городское событие, которое в этом году пройдет в восьмой раз, с 17 по 18 мая. Концерты фортепианной музыки состоятся в музеях, парках, библиотеках, на площадях, в трамваях, метро и уютных миланских двориках. На протяжении трех дней запланированы около 400 бесплатных концертов. За историю проведения фестиваля участие в нем принимали итальянские и зарубежные музыканты, в числе которых Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi), Майкл Найман (Michael Nyman) и Чилли Гонзалес (Chilly Gonzales).



Чэд Лоусон — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона «The Chopin Variations» достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.