В настоящее время жители многих стран вынуждены соблюдать строгий режим карантина в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса. Однако несмотря на масштабы эпидемиологического бедствия, многие не унывают и стараются подбадривать себя и окружающих юмором. Так, в интернете набирает популярность новый флешмоб, который получил название «Коронавирусный этюд для фортепиано и дезинфицирующей салфетки».

Суть проста — человек садится за инструмент и протирает его дезинфицирующей салфеткой в определенной последовательности, в результате чего звучит произведение, отдаленно напоминающее эксперименты композиторов XX века. Это является отсылкой к основным мерам предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции, согласно которым необходимо регулярно обрабатывать руки и поверхности спиртосодержащим средством или мыть их с мылом.

Как и полагается серьезному произведению, «Коронавирусный этюд» зафиксировали в виде нотной записи. Ее авторство приписывают некоему Джеффу ДеПаоли (Jeff DePaoli). При этом участники флэшмоба исполняют этюд не только на фортепиано, но и на других инструментах вроде виолончели и даже гитары.