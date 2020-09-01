False, новый альбом таинственного берлинского композитора и пианиста Lambert, выйдет 13 ноября. Все 14 произведений являются совместными, в результате чего у музыканта получилась самая разносторонняя и необычная на сегодняшний день работа. Назойливые ломаные ритмы Tre B Mal, яростный свободный джаз Пернилла Сольберга, американа со стальными пэдами от Боба Дрю, индустриальные звуковые ландшафты Cole Collective и даже вокальный поп с автотюном от Room Trail. Прочувствовать широту творческого замысла нового альбома Lambert уже сегодня поможет пьеса Flow (Marked Red), созданная композитором на пару с Жаном Дэриу. «Ложь дала мне свободу творчески развиваться во всех направлениях, — говорит Lambert. — Теперь я могу пойти куда угодно». Напомним, предыдущий релиз пианиста, Alone II EP, вышел в июле этого года.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. Одна из первых крупных сольных работ музыканта — Sweet Apocalypse — вышла в 2017-м. Спустя год пианист выпустил два совместных альбома: Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker. В 2019 году вышел EP Alone, состоящий из изысканных сольных фортепианных пьес, вдохновленных четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.