Исландский композитор объявил о выходе своего нового альбома some kind of peace, который увидит свет 6 ноября. Самую личную на сегодняшний день работу Оулавюра предваряет красивое произведение We Contain Multitude и видео с его домашним исполнением. Также известно, что в записи альбома приняли участие близкие друзья и коллеги Оулавюра, такие как Bonobo, Josin и JFDR. Вокал последней можно услышать в сингле Back to The Sky, который был опубликован в начале августа. Альбом some kind of peace — это личностный и творческий рост Оулавюра Арналдса на фоне хаоса, который творится в мире. Внутри заключены переживания композитора, иногда даже фрагменты самых значимых событий из его жизни. Он отличается особой открытостью и красотой. Предыдущий альбом Арналдса, re:member, вышел два года назад.

«Some kind of peace настолько личный, что я по-прежнему пытаюсь найти слова для его описания», — признается Арналдс. — Я считаю важным, чтобы он максимально правдиво рассказал мою историю. Альбом в основном я сочинял и записывал в моей новой студии в Рейкьявике. К счастью, мне удалось закончить его как раз перед тем, как началась изоляция. Как и все остальные, я был шокирован внезапной остановкой жизни, и это заставило меня по-другому оценить свою работу, ее влияние на творчество и вдохновение. К моменту начала пандемии я уже написал половину материала, остальная часть появилась сама собой. В результате получился мой самый личный на сегодняшний день альбом, свободный от сложных концепций и великих идей. Просто я».

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds