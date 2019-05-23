В июне лидер Wardruna Эйнар Селвик впервые отправится в сольный тур по городам России. Основу акустических выступлений составят избранные работы прославленного скальда, песни норвежской группы и композиции из сериала «Викинги», которые в прошлом году увидели свет в составе альбома «Skald». В эксклюзивном интервью «Неоклассике» музыкант раскрыл подробности концертной программы, после чего беседа превратилась в увлекательный экскурс по нордической мифологии и истории Норвегии.

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Информация и билеты на концерты сольного тура Эйнара Селвика: https://neoclassica.ru/einar