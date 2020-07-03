Новый мини-альбом под названием Naipes вдохновлен увлекательным опытом аргентинского композитора в азартных играх и был записан во время пандемии в апреле в домашней студии Onix II в пригороде Барселоны. Каждое произведение соответствует карточным мастям: пики (Pica), трефы (Trébol), черви (Corazón) и бубны (Diamante).

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.