Sun Rings («Солнечные кольца») — первое в мире музыкальное произведение, основанное на звуках космического происхождения, Kronos Quartet исполнил в 2002 году. И только сейчас состоящее из десяти частей произведение впервые стало доступно в полном объеме. Пионер минимализма Терри Райли сочинил его на основе записей космических звуков из коллекции американского физика Дона Гернетта (Don Gurnett), которые NASA получило с исследовательских зондов «Вояджер». В записи также принял участие вокальный ансамбль Volti из Сан-Франциско под руководством основателя и художественного руководителя Роберта Гири (Robert Geary). Хор, по словам Райли, представляет «голос человечества в его борьбе за понимание смысла нашего места в этой непостижимой Вселенной».

В течение 40 лет Гернетт собирал информацию о плазменных волнах, полученную многочисленными автоматическими межпланетными станциями в различных уголках Солнечной системы. В основном, музыка, собранная американским астрофизиком, состоит из щелчков, треска и писка. Терри Райли (Terry Riley) — пионер минимализма наряду с Филиппом Глассом и Стивом Райхом, считается одним из самых революционных композиторов послевоенной эры.

Kronos Quartet — одна из самых влиятельных групп в мире постклассики и минимализма. В послужном списке коллектива более 900 работ — авторское прочтение произведений самых разных композиторов новой и новейшей классической музыки. На протяжении долгой карьеры коллектив постоянно пересматривает саму функцию струнного ансамбля, его роль и место на классической сцене. Постоянно меняясь и эволюционируя, он проложил путь для нескольких поколений музыкантов, работающих в близком им жанре. Подробнее с творчеством Kronos Quartet можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.