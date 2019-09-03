Вышла новая биография Эрика Серра (Eric Serra) в альманахе композиторов.

Эрик Серра — французский композитор, написавший музыку практически ко всем фильмам Люка Бессона. Отец композитора был известным шансонье в 50-60-х годах во Франции, поэтому Эрик с детства увлекался музыкой и был погружен в процесс ее производства. В пять лет он начал учиться играть на гитаре, а в 15 уже профессионально аккомпанировал состоявшимся артистам. Также Серра освоил игру на фортепиано, барабанах, синтезаторе и бас-гитаре.



Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/serra

