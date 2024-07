Вышла Across the Stars — коллекция знаковых партитур Джона Уильямса в аранжировке Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter). По словам знаменитого композитора, немецкая скрипачка привнесла новую жизнь в его произведения и помогла по-другому взглянуть на привычные музыкальные сюжеты, в числе которых популярные темы из фильмов «Список Шиндлера», «Звездные войны» и «Гарри Поттер». Помимо Муттер в качестве солистки, Уильямс задействовал Лос-анджелесский оркестр звукозаписи из 70 человек (The Recording Arts Orchestra of Los Angeles), с которыми он работает на протяжении многих лет.

Обладатель пяти «Оскаров», четырех «Золотых глобусов», пяти «Эмми» и 24 «Грэмми» полностью переработал свои партитуры, отметив, что исполненные на скрипке мелодии превращаются в совершенной иной эмоциональный опыт. Одним из ярких примеров является свежая версия «Темы Хедвига» из саги о Гарри Поттере, которую Уильямс и Муттер негласно назвали «Гарри Поттер встречает Пагинини» и «Фантазия Кармен для XXI века». «Работа с Анне-Софи над этой записью была чистым вдохновением. Она привнесла яркие эмоции в знакомые темы с неожиданных сторон, что стало большой радостью для меня как композитора», — признался Джон Уильямс.

Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса, с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый. Подробнее с творчеством Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.