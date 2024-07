В честь 20-летия культовой драмы «Реквием по мечте» (Requiem for a Dream) режиссера Даррена Арронофски всемирно известный ансамбль Kronos Quartet исполнил главную тему фильма — Lux Aeterna композитора Клинта Мэнселла. Съемки проходили в концертном зале Bing Concert Hall в рамках проекта Stanford Live в новых условиях с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Завораживающее произведение имело оглушительный успех и положило начало звездной карьере Мэнселла. Аранжировка для струнного квартета была написана композитором Дэвидом Лэнгом. Фильм «Реквием по мечте» впервые вышел в широкий прокат осенью 2000 года.

Клинт Мэнселл (Clint Mansell) начинал вокалистом группы Pop Will Eat Itself, прежде чем познакомился с режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky) и стал работать над саундтреком к его фильму «Пи». С тех пор композитор выступил автором музыки к таким шедеврам, как «Реквием по мечте» (Requiem For A Dream), «Рестлер» (The Wrestler), «Черный лебедь» (Black Swan), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent) и «Высотка» (High Rise). Подробнее с творчеством Клинта Мэнселла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Kronos Quartet — одна из самых влиятельных групп в мире постклассики и минимализма. В послужном списке коллектива более 900 работ — авторское прочтение произведений самых разных композиторов новой и новейшей классической музыки. На протяжении долгой карьеры Kronos Quartet постоянно пересматривает саму функцию струнного ансамбля, его роль и место на классической сцене. Постоянно меняясь и эволюционируя, он проложил путь для нескольких поколений музыкантов, работающих в близком им жанре. Подробнее с творчеством Kronos Quartet можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.