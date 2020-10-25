Американский композитор выступил автором симфонического саундтрека к видеоигре Mafia: Definitive Edition, которая является ремейком культового шутера Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года. Автором звуковой дорожки к оригинальной игре является чешский композитор Владимир Шимунек (Vladimír Šimůnek). Сюжет рассказывает историю жизни Томаса Анджело, обычного таксиста, который неожиданно для себя самого начинает карьеру в организованной преступности, присоединяясь к одной из двух влиятельных мафиозных группировок вымышленного американского города Лост-Хэвен.

Большая часть музыки для Mafia: Definitive Edition была записана летом 2019 года в Нэшвилле и Праге. Музыкальное сопровождение исполнял Филармонический оркестр города Брно (Brno Philharmonic Orchestra), однако местами Харлин использовал менее привычные инструменты, такие как мандолина и восточноевропейские цимбалы. Перед композитором не стояло задачи повторить саундтрек оригинала один в один, но ради фанатов в него всюду вплетены небольшие фрагменты музыки из первоначальной игры. Для создания аутентичной атмосферы 30-х годов XX века на музыкальное сопровождение очень сильно повлияли классическая музыка и романтизм конца XIX века.

Из-за пандемии пришлось прибегнуть к нестандартным решениям: разместить исполнителей оркестра подальше друг от друга. Запись должна была занять максимум полдня, но из-за ограничений растянулась на трое суток. Партии записывали по отдельности небольшими группами музыкантов, а по окончании пришлось сводить вместе более 200 звуковых дорожек. Новый саундтрек Харлина длится около 84 минут — это в два раза с лишним дольше 39-минутного музыкального сопровождения в Mafia: The City of Lost Heaven.

Джесси Харлин (Jesse Harlin) начал карьеру в 1999 году и прославился как музыкальный супервайзер и штатный композитор LucasArts, написавший музыку ко многим видеоиграм серии Star Wars и Mafia III.