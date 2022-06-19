Mỹ Lai, невероятно пронзительный новый альбом Кронос-квартета (Kronos Quartet) в настоящее время находится на 5-м месте в чарте Billboard Traditional Classical, уступив лишь альбомам Джона Вильямса и Джонса Кауфмана. «Монодрама, изображающая этические дилеммы человека, оказавшегося в безвыходной ситуации», – сказал про Mỹ Lai композитор Джонатан Бергер (Jonathan Berger). Джонатан также является профессором и исследователем Центра компьютерных исследований в музыке и акустике Стэнфордского университета.

Альбом состоит из произведений, написанных для струнных и партии вокала. В записи принимали участие вьетнамский мультиинструменталист Ван-Ань Во (Van-Anh Vo) и вокалистка Ринде Эккерт (Rinde Eckert). Либретто сочинены Харриет Скотт Чессман (Harriet Scott Chessman).

Mỹ Lai памяти жертв военных действий и передана через историю пилота вертолета Хью Томпсона-младшего и его трех героических, хотя и несанкционированных посадок во время событий 1968 года во Вьетнаме. Альбом имеет одноименное название с деревней, в которой и происходило всё действие. Он отражает ужас и горе, представленные воспоминаниями выжившего вьетнамца.

Произведение «напоминает нам о нашей способности видеть красоту, даже когда нет никакого смысла, кроме безумия», – Los Angeles Times.

На протяжении более 45 лет Кронос-квартет Сан-Франциско сочетает дух бесстрашного исследования с стремлением постоянно переосмыслить опыт струнного исполнения. Подробнее с творчеством Кронос-квартет можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.