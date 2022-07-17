Знаменитый итальянский композитор, пленяющий проникновенными, трогательными мелодиями выпустил новую композицию для своего мини-альбома (EP) ACQUA. Видео было тепло принято почитателями музыки Патерлини. Сам композитор признался: «Я чувствую, что нахожусь в космосе, когда слушаю это произведение».

Изначально произведение создавалось как небольшое фортепианное арпеджио, по словам композитора. По мере погружения в космическую тематику Патерлини добавил проникновенное звучание струнных и нежные отголоски челесты, наращивая ритм во второй части композиции.

В этом году композитор выпустил ещё одно трогательное видео Thoughts.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.