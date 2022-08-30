Алессандро Мартире – светлое будущее богатой на таланты итальянской неоклассической сцены. Молодой пианист и композитор вырос в маленьком городке Комо. Большой поклонник мелодичного брит-попа (Coldplay, Keane, Snow Patrol), юный Алессандро уже в 11 лет начал сочинять свои первые произведения – фортепианные этюды на стыке классической и поп-музыки.

Обучаясь тонкостям, Алессандро добился выдающихся успехов. Его первый альбом Flames of Joy стал популярен во всём мире, а на фестивале LEJ 2019 в Италии композитор запомнился уникальный выступлением на плавучей платформе. Кстати, недавно Алессандро повторил эксперимент, пригласив к сотрудничеству скрипачку Эстер Абрами. Фото с выступления вы найдете в этой статье.

Альтернативой выступлениям на воде композитор выбрал выступления на природе, в долине

д’Интельви, где долгие прогулки до концертной площадки и контакт с природой (вершина горы Бисбино) придали выступлению шарм, а слушатели признались, что взглянули на природу по-новому, не замечая этой прелести ранее.

Мартире — молодой гений неоклассики из Италии, фортепианные гармонии которого наполнены легкостью и особой чувственностью.

Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.