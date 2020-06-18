На днях состоялась премьера саундтрека Йохана Йоханнссона к романтической драме «Личное» (Personal Effects) с Мишель Пфайффер и Эштоном Катчером в главных ролях. Уникальный почерк исландского композитора с характерным сочетанием минимализма и электронного звучания идеально подошел для кино о двух убитых горем людях, которые изо всех сил пытаются смириться с насильственной смертью близких.

Режиссер фильма Дэвид Холландер (David Hollander) влюбился в музыку Йоханнссона за четыре года до съемок, осматривая арт-инсталляцию на пляже Санта-Моника в Калифорнии. Холландер связался с Йоханнссоном, и через неделю после их первого разговора композитор показал свои фортепианные наброски, которые вылились в плодотворное трехмесячное сотрудничество. Пронзительная музыка Йоханнссона на фоне размышлений о горе и потере добавила дополнительное художественное измерение драме Холландера. «Йохан последовательно использовал образы и эмоции и создал лучший саундтрек, о котором я когда-либо мог мечтать», — признается режиссер.

Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson) был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.