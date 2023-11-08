Уже в эту пятницу, 10 ноября, в большом зале Консерватории Чайковского, состоится премьера новой концертной программы Оркестра Неоклассика – «Сны Чайковского».

В исполнении струнного оркестра и фортепиано прозвучит уникальная музыкальная фантазия по мотивам творчества великого русского композитора.

В программе представлены смелые интерпретации известных произведений П.И.Чайковского: композиции из цикла «Времена года»; фрагменты из балета: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Альбом «Tchaikovsky Dreams» доступен к прослушиванию на всех официальных площадках.

Информация о концерте, музыка и билеты: https://neoclassica.ru/td/