Не секрет, что саундтреки к фильму Emily (2022г.) напишет польский пианист и композитор Абель Коженевский (Abel Korzeniowski). В сюжете рассказано о воображаемой жизни одной из самых известных в мире писательниц Эмили Бронте. Главная героиня, Эмили, бунтарка и неудачница, которая находит свой голос и пишет литературную классику «Грозовой перевал».

Уже появились первые обзоры на данный фильм и саундтреки к нему. Любимая цитата композитора, написавшего музыку: «Скрипичный саундтрек, похожий на вихрь, сходит с ума» ( журнал Indiewire).

К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Также Абель напишет музыку к новому фильму TILL. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.