Итальянский композитор Алессандро Мартире сообщил о выходе нового произведения «The Future of Nature». Официальный релиз композиции запланирован на 15 декабря.

Объясняя смысл названия произведения, Алессандро Мартире отмечает: “Моя работа всегда была вдохновлена ​​природой и говорит на языке Земли”. Музыкант фантазирует о будущем, погружаясь в новое творческое измерение между мелодиями фортепиано и звучанием природы.

“The Future of Nature”, Alessandro Martire

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алесcандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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