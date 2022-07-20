В Риме закончились съемки романтической драмы американского режиссера Десмонда Девениша с актёрами Габриэлем Луна («Терминатор: Мрачная судьба») и Джоанной Вандерхэм («Воин») в главных ролях. Композитором фильма стал итальянский мастер меланхоличных фортепианных пьес, любимый композитор европейской элиты и светского общества, Стефано Гуццетти.

Композитор рад объявить, что фильм уже доступен на стриминговых сервисах. «Это уникальная возможность работать со столь известными актерами и режиссером», — заявил Гуццетти.

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Слушатели любят его произведения за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Недавно композитор представил свой новый альбом Letters From Nowhere, а также видео Angel с Луизой Рутковски.

Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.