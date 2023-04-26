Королевская академия музыки находится в Лондоне. Это одно из старейших высших учебных заведений Великобритании музыкального профиля. Среди ее выпускников певцы Элтон Джон, Энни Леннокс, дирижер Саймон Рэттл и многие другие.

В этом году номинантом премии стал замечательный композитор Джеймс Ньютон Говард. Он известен за саундтреки к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». «Для меня большая честь сообщить, что я получу почетную степень Королевской музыкальной академии. Это высокая награда, и я очень благодарен за то, что меня признало такое легендарное учреждение. Поздравляю других артистов со званием почетных членов и стипендиатов!» Вместе с Джеймсом в этом году стали номинированы скрипачка Хилари Хан, певица Беверли Найт, капельмейстер Джонотан Хэйард, певец Джейми Каллум и другие музыканты.

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Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков ко многим американским фильмам. Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее в творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.