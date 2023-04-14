Композитор Жан-Мишель Буле, также известный как Жан-Мишель Клейс, объявил о выходе своего нового альбома sérénades. Его релиз состоялся 10 марта 2023 года. Всего представлены 8 композиций:

117 amour la chute good morning flaneur yanni ouessant murmures

Буле известен своими уникальным экспериментами с акустикой и звуком, а его новый альбом в полной мере демонстрирует фирменный стиль композитора. Посмотрите этот небольшой кусочек создания “серенад”, который записан в студии Vox-Ton в Берлине. Кстати, sérénades — это продолжение альбома aubades, состоящего из сольных фортепианных версий оригинальных композиций и новых произведений.

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Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.