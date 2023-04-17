Итальянский композитор Лука Д’Альберто выпустил новое видео на одну из своих недавно написанных композиций Adore, она является первой композицией в списке его нового альбома In our hearts. Adore представляет собой прекрасную смесь классики и романтизма, демонстрирующую уникальный стиль Д’Альберто и его талант композитора и мультиинструменталиста.

Д’Альберто родился и вырос в Абруццо, Италия, и активно работает в музыкальной индустрии с 2004 года. Он выпустил несколько альбомов, включая свою последнюю работу Exile в 2020 году, которая получила признание критиков за свои завораживающе красивые звуковые ландшафты.

In our hearts — предстоящий проект Луки Д’Альберто, а Adore — первый его сингл. Эта песня является свидетельством способности Д’Альберто создавать музыку, которая выходит за рамки жанров и обращается к душе. Клип, снятый режиссером Бруно Ракити (Bruno Raciti), представляет собой потрясающее визуальное воплощение неземного качества песни, в котором в образе маленьких самолетиков показаны большие переживания и мечты.

Музыку Д’Альберто описывают как кинематографичную и вызывающую воспоминания, и Adore не исключение. Музыка — это путешествие сквозь эмоции, с ее парящими струнами и завораживающим вокалом, создающим чувство тоски и ностальгии.

В целом, Adore — прекрасное музыкальное произведение, демонстрирующее талант Луки Д’Альберто как композитора и музыканта. Это обязательное к прослушиванию для всех, кто ценит красоту классической и электронной музыки, смешанных в идеальной гармонии. Поклонники Д’Альберто могут с нетерпением ждать его предстоящего проекта “В наших сердцах”, который обещает стать еще одним шедевром от этого талантливого музыканта.

Читайте также: Видео с выступления композитора Лука Д’Альберто в Париже Wait for me.

Композитор Лука Д’Альберто (Luca D’Alberto) с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения композитора звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Лука Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.