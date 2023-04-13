По своей сути музыка Grandbrothers представляет собой объединение прошлого и настоящего. В своем экстраординарном новом альбоме Late Reflections, который должен выйти 14 апреля на лейбле City Slang, немецко-швейцарский дуэт представляет свое искусство с учреждении настолько древним, что оно словно переносит их музыку на семь столетий назад: в Кельнском соборе.

Культовый памятник готической архитектуры, который является одновременно объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и самой посещаемой достопримечательностью Германии, послужил неортодоксальной студией звукозаписи для четвертого альбома Grandbrothers. Получившийся альбом наполнен редким чувством исторического и архитектурного совершенств, позволяя пространственным свойствам этого великолепного здания формировать и углублять тембр плавно сменяющих друг друга композиций дуэта.

Список композиций:

Daybreak Infinite On Solid Ground Golden Dust North / South Adrift Yokohama Rascals Bloom Vertigo Boy In The Storm

Читайте также: Вышло новое видео Infinite дуэта Grandbrothers.

Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. Недавно пианисты выпустили уникальное видео с выступления в бассейне. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.