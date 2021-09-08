Долго хранивший молчание канадский композитор объявил о подготовке своего нового альбома под названием Aubades. Первым синглом стало произведение Murmures, записанное с камерным ансамблем Orchestre de l’Agora из 11 музыкантов под управлением дирижера Николаса Эллиса (Nicolas Ellis). «Минимум — это фортепиано, вокруг которого с интригой трепещут и группируются инструменты, один за другим, нашептывая свое любопытство», — загадочно и ёмко описывает звучание своего будущего творения Жан-Мишель. Альбом намечен к выходу 4 февраля 2022 года. Напомним, последняя студийная работа Жан-Мишеля Бле под названием Dans Ma Main вышла три года назад, а в 2019-м композитор написал саундтрек к фильму Ксавье Долана «Матиас и Максим».

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.